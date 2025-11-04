Fede Valverde, tras la derrota del Real Madrid: "Es un golpe duro"

Fede Valverde, capitán del Real Madrid en Anfield, reconoció que la derrota ante el Liverpool (1-0) en la cuarta jornada de la Liga de Campeones "es un golpe duro", y pidió al equipo reaccionar como hicieron tras ser goleados en el derbi del Metropolitano.



"Queríamos ganar, siempre es lindo hacerlo en Anfield, es algo único pero nos tocó perder y agradecemos a la gente que vino con este tiempo. Nos toca seguir mejorando, es un golpe duro porque veníamos de una racha de buenos partidos. Lo importante es salir adelante como hicimos tras caer ante el Atlético de Madrid", dijo.



"Veníamos a intentar ganar, sabemos que es un campo muy complicado en el que aprietan mucho pero tuvimos ocasiones, ellos también, y al final dejamos ir tres puntos por una jugada a balón parado en la que debemos marcar mejor", añadió en Movistar +.



Fede Valverde apuntó especialmente a los errores defensivos cometidos en acciones a balón parado, tras haber sido avisados por Xabi Alonso de que era uno de los puntos fuertes del Liverpool.



"Tuvieron tres o cuatro balones parados que han cabeceado y sabíamos que en el balón parado son muy fuertes. Lo teníamos que ser nosotros, defender mejor, con más actitud y con más ganas para no recibir gol", criticó.



"La primera parte tuvimos más dominado el partido, ellos tuvieron ocasiones pero nos sentíamos cómodos teniendo la pelota, moviéndola de un lado a otro. Nos faltó pisar más área rival, pendientes de frenar sus contras porque son muy rápidos. Hay que seguir mejorando", sentenció.