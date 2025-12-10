Federación Boliviana de Fútbol confirma amistoso ante Panamá

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó un partido amistoso ante Panamá el domingo 18 de enero en el Estadio IV Centenario de la ciudad de Tarija, ubicada al sur de Bolivia y capital de la provincia Cercado en un horario por definir.

La información fue confirmada a través de las redes sociales de la (FBF). Acá en Panamá, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) no había oficializado el encuentro aunque extraoficialmente ya se había informado sobre dicho juego.

Para Panamá será su primer encuentro amistoso luego de realizado el sorteo para el Mundial 2026, en el que quedó ubicado en el grupo L junto a Inglaterra, Ghana y Croacia.

No obstante, el partido no será en fecha FIFA, por lo que el técnico Thomas Christiansen no podrá contar con la mayoría de los jugadores que militan en el extranjero.

Para Bolivia el partido será de mucha utilidad, ya que disputará la repesca mundialista en marzo, en la que deberá superar a Surinam e Irak para obtener un cupo al Mundial del próximo año.

En caso de lograr la clasificación, los bolivianos se integrarían al Grupo I, donde los esperan rivales de gran peso como lo son Francia, Senegal y Noruega.