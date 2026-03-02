Federación de fútbol de Catar pospone partidos

La Federación de Fútbol de Catar aplazó todos los torneos y partidos hasta nuevo aviso, en medio de las tensiones globales tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La QFA no mencionó específicamente los ataques cuando anunció los aplazamientos en X, y solo añadió que “las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán a su debido tiempo”.

Hay interrupciones en el aeropuerto de Doha, en Qatar, ya que los ataques contra Irán afectaron vuelos en todo Oriente Medio y más allá. Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar cerraron su espacio aéreo el sábado.