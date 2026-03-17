Deportes - 17/3/26 - 12:00 AM

Fidel Escobar no será convocado para amistosos ante Sudáfrica

Por: Redacción criticapa@epasa.com -

El central panameño Fidel Escobar, miembro de la Selección Mayor de Panamá y que actualmente juega para el Saprissa, en Costa Rica, no será convocado para los partidos amistosos de Panamá que sostendrá ante Sudádrica el viernes 27 y martes 31 de marzo, informó el jefe médico de la Selección de Fútbol de Panamá, Gerinaldo Martínez en entrevista a Teletica.

Escobar no ha jugado con el Deportivo Saprissa esta temporada debido a que fue sometido a un procedimiento de infiltración en la columna lumbar.

"Lo importante para nosotros es que se recupere de la mejor manera y ver que pueda participar con nosotros en el Mundial. Pero yo mantengo contacto, aparte que Esteban Campos (médico del Saprissa) es amigo mío hace muchos años, yo mantengo contacto siempre con los médicos de los clubes, y en este caso en particular con Esteban Campos del Saprissa", detalló Martínez.

El jefe médico de la selección nacional de fútbol de Panamá indicó que lo que se quiere es un retorno seguro a los campos de juego.

“Obviamente van paso a paso para poder que él tenga un retorno deportivo seguro, que es lo que siempre nosotros los médicos buscamos. Y no que vas a retornar y vas a tener una recaída”, agregó.

El pasado 5 de marzo, el médico del Club Saprissa, Esteban Campos, habló con detalles sobre el estado de Escobar y por qué no hay fecha para su regreso a las canchas.

Te puede interesar

El camino de la Selección de Panamá hacia el sueño del Mundial 2026

El camino de la Selección de Panamá hacia el sueño del Mundial 2026

 Marzo 16, 2026
España jugará ante Serbia al cancelarse la Finalísima

España jugará ante Serbia al cancelarse la Finalísima

 Marzo 16, 2026
Colonense ganó medalla de oro en Nacional de Jiu-Jitsu Brasileño

Colonense ganó medalla de oro en Nacional de Jiu-Jitsu Brasileño

 Marzo 16, 2026
Irán pide trasladar sus juegos del mundial 2026 a México

Irán pide trasladar sus juegos del mundial 2026 a México

 Marzo 16, 2026
El AT&T Stadium está en la fase final de renovación

El AT&T Stadium está en la fase final de renovación

 Marzo 16, 2026

“No tenemos una fecha porque vamos midiendo el comportamiento médico y físico, cuando veamos que hay un volumen de entrenamiento suficiente, que nos haga pensar que no vamos a ir atrás y que vamos certeramente, vamos a permitir que compita”, explicó.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Heroica acción termina en fatalidad: Fallece bañista intentando salvar a mujer

Heroica acción termina en fatalidad: Fallece bañista intentando salvar a mujer
Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea

Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea
Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión