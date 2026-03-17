Fidel Escobar no será convocado para amistosos ante Sudáfrica

El central panameño Fidel Escobar, miembro de la Selección Mayor de Panamá y que actualmente juega para el Saprissa, en Costa Rica, no será convocado para los partidos amistosos de Panamá que sostendrá ante Sudádrica el viernes 27 y martes 31 de marzo, informó el jefe médico de la Selección de Fútbol de Panamá, Gerinaldo Martínez en entrevista a Teletica.

Escobar no ha jugado con el Deportivo Saprissa esta temporada debido a que fue sometido a un procedimiento de infiltración en la columna lumbar.

"Lo importante para nosotros es que se recupere de la mejor manera y ver que pueda participar con nosotros en el Mundial. Pero yo mantengo contacto, aparte que Esteban Campos (médico del Saprissa) es amigo mío hace muchos años, yo mantengo contacto siempre con los médicos de los clubes, y en este caso en particular con Esteban Campos del Saprissa", detalló Martínez.

El jefe médico de la selección nacional de fútbol de Panamá indicó que lo que se quiere es un retorno seguro a los campos de juego.

“Obviamente van paso a paso para poder que él tenga un retorno deportivo seguro, que es lo que siempre nosotros los médicos buscamos. Y no que vas a retornar y vas a tener una recaída”, agregó.

El pasado 5 de marzo, el médico del Club Saprissa, Esteban Campos, habló con detalles sobre el estado de Escobar y por qué no hay fecha para su regreso a las canchas.

“No tenemos una fecha porque vamos midiendo el comportamiento médico y físico, cuando veamos que hay un volumen de entrenamiento suficiente, que nos haga pensar que no vamos a ir atrás y que vamos certeramente, vamos a permitir que compita”, explicó.