Fija récord pero queda eliminada en Australia

Venus Williams se convirtió en la mujer de mayor edad en competir en el cuadro principal de individuales del Abierto de Australia.

No obstante, no pudo evitar su eliminación, al perder ante la serbia Olga Danilovic 6-7 (5), 6-3, 6-4.

Al disputar la primera ronda, Williams se convirtió en la mujer de mayor edad en competir en el cuadro principal de individuales del Abierto de Australia, superando la marca establecida por la japonesa Kimiko Date, quien tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda en 2015.