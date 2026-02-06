Adalberto 'Coco' Carrasquilla será baja dos semanas por lesión

El volante panameño Adalberto 'Coco' Carrasquilla será baja dos semanas por la lesión sufrida el pasado martes en el partido correspondiente a la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, en el que Pumas de la UNAM perdió de visitante 4-1 ante el San Diego FC.

La información fue confirmada por el club mexicano un día antes de su próximo juego de la Liga MX, en el que el conjunto universitario enfrentará de visitante al Atlas este sábado 7 de febrero.

Se conoció que Carrasquilla no hará el viaje a Guadalajara para el duelo de este fin de semana ante los ‘Rojinegros’ del Atlas, correspondiente a la quinta jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. De igual forma, no podrá estar disponible para el fundamental encuentro del próximo martes 10 de febrero cuando reciban la vuelta ante San Diego FC, duelo de Primera Ronda en la Copa de Campeones Concacaf en el que deben remontar una pizarra de 1-4. Tampoco estará para la sexta jornada contra el Puebla.

En el partido del pasado martes ante San Diego, Carrasquilla salió al minuto 46’, justamente después de sentir una molestia durante la primera parte, cuando Pumas todavía no sucumbía en el encuentro. La lesión representa un durísimo golpe para la escuadra universitaria, pues se trata del jugador de campo más talentoso.

En el presente campeonato, Carrasquilla disputó en su totalidad los primeros tres partidos del equipo, los empates a un gol contra Querétaro y León, así como el triunfo contra Tigres. Jugó 60 minutos en la goleada sobre Santos Laguna y los ya mencionados 45 minutos contra San Diego FC. En este inter de 5 partidos, aportó con 2 goles y una asistencia, además de haber acumulado dos tarjetas amarillas.