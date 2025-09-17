Filis colocan a Edmundo Sosa en lista de lesionados

Los Filis de Filadelfia colocaron ayer martes al infielder panameño Edmundo Sosa en la lista de lesionados debido a una distensión en la ingle derecha.

En 62 encuentros como titular esta temporada, Sosa ha jugado en la intermedia, la antesala, el campocorto, el jardín izquierdo y el jardín central. Estableció un récord personal de una sola temporada con 33 carreras impulsadas y cinco de sus siete jonrones han sido contra lanzadores zurdos.

La estancia de Sosa en la lista de lesionados es retroactiva al sábado.

Para llenar el puesto de Sosa en el roster, los campeones de la División Este de la Liga Nacional convocaron al infielder dominicano Rafael Lantigua desde Lehigh Valley de la Triple A.