Filtran camiseta de visitante de Argentina para el Mundial

A menos de 100 días de que comience la Copa del Mundo 2026 ya comenzaron a filtrarse las indumentarias de visita de varias selecciones, entre ellas la de Argentina, actual Campeón del torneo más importante de la FIFA.

Fue el sitio especializado Footy Headlines el encargado en compartir varias imágenes de la que sería la segunda equipación de la Albiceleste para el torneo que arrancará el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información publicada, el segundo jersey del conjunto sudamericano destacaría por ser en color negro, un tono que Argentina no usaba desde 2018, mismo que estaría acompañado de llamativos detalles en diferentes tonalidades de azul.