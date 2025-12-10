Flick confía en clasificar directo

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró satisfecho por la victoria ante el Eintracht Fráncfort en la Liga de Campeones (2-1), pese que su equipo le costó darle la vuelta a un encuentro que empezó perdiendo, y confía en meterse en el top-8 de la fase liga venciendo al Slavia de Praga y al Copenhague.

"Estoy contento por los tres puntos. Y sobre todo, porque hemos controlado el partido. Estamos de vuelta, pero ahora lo importante es hacer los seis puntos que quedan", declaró en rueda de prensa.

Flick apuntó que el Eintracht defendió "muy profundo y sin dejar demasiados espacios", pero que su equipo defendió "bien" y supo adaptarse para acabar imponiendo su juego y crear "bastantes ocasiones", especialmente en la segunda mitad.

Sobre el encuentro, el técnico del conjunto azulgrana destacó que el alemán es "un equipo joven y muy dinámico, como han demostrado en el gol que han hecho", y que, en la primera parte, sus jugadores "no han estado bien en el juego de posición".

"Pero la entrada de Marcus (Rashford) ha sido muy importante porque nos ha dado amplitud", precisó Flick, quien también destacó el apoyo "fantástico" del público del Spotify Camp Nou, que les "ha dado ese 5 % extra para ganar el partido".