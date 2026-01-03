Flick: "Nuestra calidad ha decidido el partido"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, reconoció que su equipo no mereció ganar al Espanyol en el RCDE Stadium (0-2) y que si sumó los tres puntos fue gracias a la calidad de sus jugadores y a la actuación del exguardameta del conjunto blanquiazul Joan García.



"El Espanyol ha hecho un gran partido. No merecimos este resultado, pero la calidad después de los cambios ha decidido el partido. Quiero agradecer a Joan García el partido que ha hecho. Ha sido increíble, es uno de los mejores porteros del mundo", afirmó en rueda de prensa el preparador alemán.



En ese sentido, lamentó los primeros 80 minutos que completaron sus jugadores, que, en su opinión, "no mostraron la intensidad" que sí tuvo su rival.



Sin embargo, celebró los dos goles que marcaron Dani Olmo y Robert Lewandowski en los últimos compases del encuentro que sirvieron para enviar, según Flick, "un mensaje a LaLiga".



"No hemos jugado bien, pero el oponente ha hecho un partido fantástico. Lo han hecho fantástico y quiero felicitar a Manolo (González, técnico del Espanyol) por el buen fútbol que su equipo está practicando esta temporada", añadió.



Flick fue preguntado en varias ocasiones sobre la actuación de Joan García, que "ha jugado fantástico" y consiguió dejar la portería a cero por tercer encuentro consecutivo.



"Es muy importante tener a un jugador como Joan García. Cuando lo ves en un partido así, es fantástico. Los grandes equipos tienen porteros así. Estoy muy contento de haber tomado la decisión de ficharle el pasado verano", señaló sobre el guardameta de Sallent.



Con todo, Flick espera que esta victoria sirva para que su plantilla tenga "más confianza" con vistas a la Supercopa de España después de ganar a "un gran equipo que ha jugado un gran partido".

