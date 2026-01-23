Deportes - 23/1/26 - 12:00 AM

Futbolistas peruanos, ¿involucrados en abuso sexual?

Por: Argentina EFE -

La justicia argentina inició una investigación contra los futbolistas peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras la denuncia de una mujer por supuesto abuso sexual en un hotel del vecino Uruguay.

Tras la difusión del caso, el club peruano Alianza Lima —donde militan los denunciados— separó a los jugadores del plantel “indefinidamente” y les inició un “procedimiento disciplinario”.

Una mujer de 22 años, cuya identidad no trascendió, denunció que el pasado 18 de enero fue víctima de abuso sexual en el hotel Hyatt de Montevideo, capital de Uruguay. Señaló como responsables a Zambrano, Trauco y Peña, quienes se encontraban en esa ciudad de pretemporada con su equipo.

