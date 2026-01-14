Deportes - 14/1/26 - 12:00 AM

Gabriel Torres reforzará al Veraguas United para el Clausura 2026

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El experimentado delantero panameño Gabriel Torres será uno de los refuerzos del Veraguas United para el Torneo Clausura 2026, el cual arranca este viernes 16 de enero.

La presentación de ‘Gaby’ Torres se dio ayer por parte de directivos del club y en el que también estuvo presente su director técnico Felipe Borowsky.

La contratación de Torres se une a otros fichajes logrados por el Veraguas United para esta temporada como el volante Miguel Camargo y el novel jugador Estevis López.

El Veraguas United será el encargado de inaugurar el torneo Clausura 2026 de la LPF cuando enfrente al Club Deportivo Universitario en el Arístocles "Toco" Castillo de Santiago a las 8:30 de la noche.

