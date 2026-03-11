Galatasaray defiende localía y vence 1-0 al Liverpool

Primero fue Juventus y ahora Liverpool. Galatasaray sigue dando zarpazos ante los gigantes del fútbol europeo.

La victoria 1-0 en el partido de ida en Estambul le dio al campeón turco la ventaja en esta eliminatoria de octavos de final.

El cabezazo de Mario Lemina en el séptimo minuto del encuentro representó el triunfo para Galatasaray, que sorprendió a Juventus con una victoria global de 7-5 en los repechajes.

La vuelta será en Anfield el próximo miércoles.

“Queremos ganar allí también, queremos llegar a los cuartos de final”, dijo Lemina.