Deportes - 08/9/25 - 12:00 AM

Gianna Woodruff busca volver a la final de un mundial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La atleta panameña Gianna Woodruff participará por quinta vez consecutiva en un mundial de atletismo cuando vea acción en la edición 2025, que tendrá como sede Tokio, Japón.

Woodruff, de 31 años, estará representando a Panamá en su especialidad, los 400 metros con vallas de su rama.

Sin duda alguna, una de las metas para Woofruff será volver a clasificar a una final, instancia en la que solo ha estado en una ocasión, siendo la misma en el 2022 (Eugene, Oregon), cuando quedó séptima en la prueba en la que estaban en disputa las medallas.

La atleta istmeña tuvo su primer mundial en Londres 2017, llegando hasta semifinales; luego compitió en Doha, Catar 2019 (semifinales); posteriormente en Eugene, Oregon 2022 (final); y Budapest, Hungría 2023 (semifinales).

Para la cita de Tokio, Japón, Woodruff ha llegado en buen momento, teniendo una buena temporada 2025.

En esta temporada, clasificó a la final de su especialidad en la exigente Liga de Diamante, logrando un segundo lugar, dos terceros lugares, un cuarto puesto, un octavo y un noveno lugar.

Su mejor marca esta campaña es de 53.89, la cual logró el pasado 22 de agosto.

No obstante, deberá estar rondando este tiempo e incluso mejorarlo para tener opción de clasificar a la final.

La presentación de Woodruff en el Campeonato Mundial de Atletismo está programada para este domingo 14 de septiembre a partir de las 9:20 de la noche, hora en que inician los heats clasificatorios de esta modalidad.

