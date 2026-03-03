Hansi Flick confía en la remontada ante el Atlético

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que su equipo quiere "hacer posible lo imposible" este martes en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde intentará remontar ante el Atlético de Madrid el 4-0 de la ida.

"Tendremos delante un equipo fantástico que nos hizo mucho daño en el primer partido, pero nosotros también podemos hacérselo. Sabemos que no va a ser fácil, pero no vamos a rendirnos hasta el final", ha afirmado desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.