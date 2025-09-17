Herrera, Krug y Kuranyi se unen a la Sub-20

Los legionarios Gustavo Herrera, del Deportivo Saprissa de Costa Rica, Martín Krug del Levante UD de España, y Karlo Kuranyi del SGV Freiberg de Alemania, se unieron a los entrenamientos de la Selección Sub-20 de Fútbol de Panamá, la cual tiene como campamento la ciudad de Quillota, Chile, sede del mundial de la categoría.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) detalló que con la llegada de los tres legionarios el plantel panameño ahora cuenta con 21 jugadores a 11 días de su debut en la cita mundialista, programado para el 27 de septiembre frente a Paraguay.

Ayer martes, la práctica de la selección Sub-20 se trasladó a las canchas del Parque Ludiano para los trabajos post partido y viaje.

En el caso de los delanteros Herrera y Kuranyi, y el defensa Krug, hicieron trabajos de movilidad articular, liberación miofacial y estiramiento muscular.

Los jugadores que disputaron el lunes la mayoría de los minutos hicieron un trabajo de movilidad y presoterapia con botas, mientras que los que tuvieron menos minutos realizaron un trabajo de compensación con pelota.

La selección de Egipto será el siguiente rival de la Sub-20 de Panamá mañana jueves 18 de septiembre y el sábado 20 de septiembre se enfrentará a su similar de Nueva Caledonia, selecciones que están clasificadas a la cita mundialista Sub-20 en Chile.