Histórico debut de panameño Kadir Barría en primera división de Brasil

El extremo Kadir Barría, de 18 años, se convirtió este miércoles en apenas el segundo panameño en jugar en la primera división del fútbol brasileño, conocida popularmente como el Campeonato Brasileirão.

Barría, quien había sido convocado al equipo grande del Botafogo el martes, ingresó al terreno en el minuto 90' +3 en el partido en el que su equipo empató 1-1 ante el Gremio.

De esta forma Barría se une al defensa panameño Felipe Baloy, quien jugó del 2003 al 2005 para el Gremio y Atlético Paranaense.

El jugador panameño firmó el pasado mes de agosto un contrato con el actual campeón de la Copa Libertadores hasta julio de 2028.

Nacido en Panamá y formado en las inferiores del SD Atlético Nacional, es uno de los jugadores panameños con mayor proyección.