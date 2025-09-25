Deportes - 25/9/25 - 12:00 AM

Histórico debut de panameño Kadir Barría en primera división de Brasil

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El extremo Kadir Barría, de 18 años, se convirtió este miércoles en apenas el segundo panameño en jugar en la primera división del fútbol brasileño, conocida popularmente como el Campeonato Brasileirão.

Barría, quien había sido convocado al equipo grande del Botafogo el martes, ingresó al terreno en el minuto 90' +3 en el partido en el que su equipo empató 1-1 ante el Gremio.

De esta forma Barría se une al defensa panameño Felipe Baloy, quien jugó del 2003 al 2005 para el Gremio y Atlético Paranaense.

El jugador panameño firmó el pasado mes de agosto un contrato con el actual campeón de la Copa Libertadores hasta julio de 2028.

Nacido en Panamá y formado en las inferiores del SD Atlético Nacional, es uno de los jugadores panameños con mayor proyección.

Te puede interesar

José 'Chema' Caballero dio triunfo y pase a playoffs a los Yankees

José 'Chema' Caballero dio triunfo y pase a playoffs a los Yankees

 Septiembre 24, 2025
Prospecto Eduardo Tait se une a Panamá para Premundial U-23

Prospecto Eduardo Tait se une a Panamá para Premundial U-23

 Septiembre 24, 2025
Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna

 Septiembre 24, 2025
será el quarterback titular de los Gigantes

será el quarterback titular de los Gigantes

 Septiembre 24, 2025
Sub-17 femenina tuvo primer microciclo con su nuevo técnico

Sub-17 femenina tuvo primer microciclo con su nuevo técnico

 Septiembre 24, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé