Deportes - 02/3/26 - 12:00 AM

Histórico entrenamiento en Centro de Alto Rendimiento de la FPF

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Federación Panameña de Fútbol estrenó ayer su Centro de Alto Rendimiento, el cual está ubicado en Burunga, Arraiján.

Dicho privilegio le correspondió a la Selección Mayor Femenina, la cual se prepara para su próximo partido de Eliminatoria Mundialista ante San Cristóbal y Nieves.

“Encantados de poder entrenar aquí, de poder estrenarlo. Es algo histórico para nosotros, para el fútbol femenino y para el fútbol en general. El campo está en perfecto estado. Este es un gran avance para nuestro fútbol”, destacó Toña Is, directora técnica de la selección mayor femenina.

El equipo panameño viajará hoy lunes rumbo a San Crsitóbal y Nieves con el objetivo de llegar con antelación para el partido, el cual se llevará a cabo este miércoles en la ciudad de Basseterre a las 6 de la tarde (hora de Panamá).

