Infantino critica conducta ‘inaceptable’ de Senegal

El hecho de que Senegal abandonara el campo para protestar por las decisiones del árbitro antes de conquistar el título de la Copa Africana de Naciones en medio de un surrealista caos fue “inaceptable”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Infantino criticó al cuerpo técnico, jugadores y algunos aficionados de Senegal por su comportamiento al cabo del tiempo reglamentario del partido contra la anfitriona Marruecos, algo asombroso para la final de una competición internacional.