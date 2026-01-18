Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Panamá- Cuatro armas de fuego fueron ubicadas por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio durante la revisión efectuada a la residencia en la cual, el pasado sábado, Alexander Álvarez Santamaría (43 años), asesinó de varios disparos a su pareja, Katherine Leydis Hernández (38 años).

Una pistola marca Glock 17 con su proveedor, un revólver de cinco tiros, uno de un solo tiro, una escopeta calibre 22 y dos cajas con municiones de distintos calibres es el inventario registrado por el Ministerio Público durante la diligencia de levantamiento de los cadáveres de la pareja en la casa que compartían en Las Torres, corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján (Panamá Oeste).

Al ser verificada cada una de las armas, se confirmó que todas contaban con su respectivo permiso.

Por el momento, la línea de investigación que mantiene el Ministerio Público tiene como base la versión dada por la niñera de la familia.

Esta versión indica que, tras llegar a la casa en estado etílico y sostener una acalorada discusión con su pareja, Alexander Álvarez tomó un arma de fuego con la cual disparó varias veces en contra de Katherine (de nacionalidad dominicana) y luego se suicidó de un tiro en la cabeza.

Como parte de las investigaciones, se confirmó que Álvarez no mantenía antecedentes penales.

La pareja dejó en la orfandad a dos menores de edad de tres y 17 años que terminaron llorando y aterrorizados ante tan lamentable hecho de sangre.

El sábado, el Ministerio de la Mujer informó que un equipo interdisciplinario del Centro de Atención Integral (CAI) de Arraiján se apersonó al lugar de los hechos para brindar acompañamiento y asistencia tanto a los familiares de la víctima como a los moradores del sector.

Este sería el primer femicidio que se registra en la provincia de Panamá Oeste en este año 2026.

En el 2025 se registraron ocho femicidios, seis tentativas de femicidio y una muerte violenta en esta provincia.