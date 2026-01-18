Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Panamá- Un enfrentamiento entre varios sujetos de grupos rivales por viejas rencillas, dejó como saldo un muerto y un herido frente al minisúper Brisas Frescas, ubicado en el sector 20 de Las Mañanitas (Panamá Este).

En imágenes captadas en video y divulgadas a través de redes sociales, se visualizan tres sujetos que, supuestamente, fueron a rofear a sus rivales, tirando piedras y botellas contra una casa donde estos se encontraban.

Al parecer, tras la agresión, uno de los ocupantes de la vivienda sacó un arma de fuego y disparó contra los alborotadores, baleando a dos de ellos.

En el video se aprecia que todo pasó justo cuando un cliente que iba con dos bolsas y acababa de salir del minisúper cruzaba la vía y apenas si alcanzó a medio agacharse cuando escuchó los disparos. Segundos después, detrás de él, se desplomó en la orilla de la vía uno de involucrados, el cual también había cruzado la calle.

Varios conductores que circulaban por la vía en sus vehículos en ese momento pusieron la reversa al darse cuenta de lo que ocurría.

Unidades de la Policía Nacional se presentaron al lugar y trasladaron a los heridos hasta el hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, donde los galenos de turno dictaminaron la muerte de uno de ellos. Por el momento se desconoce el estado del herido.

Se informó que varios sujetos fueron aprehendidos y aunque el tirador no fue captado en video hay señalamientos directos contra un adulto, como supuesto tirador.