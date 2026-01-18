Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Panamá- Una persona perdió la vida y otra resultó gravemente herida en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de ayer, domingo, a la altura de El Carrizal en la autopista Arraiján-La Chorrera.

El accidente fue atendido por paramédicos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Según un informe de los bomberos, se logró extraer del vehículo a una persona que aún mantenía signos vitales, la cual fue evacuada hacia un centro hospitalario en estado de gravedad.

La otra persona dentro del vehículo no presentaba signos vitales, por lo que se procedió a notificar al Ministerio Público (MP) para efectuar el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue judicial.