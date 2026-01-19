Deportes - 19/1/26 - 12:00 AM

Sporting San Miguelito inicia la LPF con triunfo contundente

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El Sporting San Miguelito inició con el pie derecho su participación en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), al vencer 3-0 al conjunto del Plaza Amador, actual campeón.

Joel Barría abrió el marcador para los académicos a los 18’ minutos, cuando en un contragolpe Marlon Ávila le puso un pase largo para vencer a la defensa del Plaza Amador y al portero Samuel Castañeda.

La segunda anotación se dio a los 42’ minutos cuando la defensa del Plaza Amador tuvo un mal rechace, aprovechando Adrián Bethancourt para marcar.

El tercer y definitivo gol lo anotó Moisés Richards a los 80’ minutos.

En otro resultado, Unión Coclé, recién ascendido a la LPF, debutó con un empate 1-1 con el San Francisco FC.

El gol de San Francisco lo anotó Bayron Walters a los 89’ y el empate lo logró David Hunt al minuto 90’ +4.

El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) venció 4-0 a Herrera y Club Deportivo Universitario derrotó 2-1 a Veraguas United.

