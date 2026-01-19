Sporting San Miguelito inicia la LPF con triunfo contundente

El Sporting San Miguelito inició con el pie derecho su participación en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), al vencer 3-0 al conjunto del Plaza Amador, actual campeón.

Joel Barría abrió el marcador para los académicos a los 18’ minutos, cuando en un contragolpe Marlon Ávila le puso un pase largo para vencer a la defensa del Plaza Amador y al portero Samuel Castañeda.

La segunda anotación se dio a los 42’ minutos cuando la defensa del Plaza Amador tuvo un mal rechace, aprovechando Adrián Bethancourt para marcar.

El tercer y definitivo gol lo anotó Moisés Richards a los 80’ minutos.

En otro resultado, Unión Coclé, recién ascendido a la LPF, debutó con un empate 1-1 con el San Francisco FC.

El gol de San Francisco lo anotó Bayron Walters a los 89’ y el empate lo logró David Hunt al minuto 90’ +4.

El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) venció 4-0 a Herrera y Club Deportivo Universitario derrotó 2-1 a Veraguas United.