Panamá pasó el examen a nivel individual y colectivo ante Bolivia

La Selección Mayor de Fútbol de Panamá, con una base de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) pasó el examen en su partido amistoso ante Bolivia, con la que empató 1-1 en un encuentro que tuvo como sede el Estadio IV Centenario de la ciudad de Tarija, provincia de Cercado, Bolivia.

En el juego, disputado en una fecha no FIFA, Panamá se mostró bien principalmente en el primer tiempo cuando precisamente anotó su gol a los cinco minutos de juego por intermedio de Kadir Barría.

Barría, de 18 años y que milita en el Botafogo de Brasil, se estrenó con la Selección Absoluta de Panamá a lo grande cuando el portero Eddie Roberts dio un pase largo al sector derecho que recibió Kahiser Lenis, quien la pasó al centro donde estaba Barría y que con sangre fría definió de pierna izquierda para la primera y única anotación de la selección istmeña.

“No me imaginé un debut de esta manera pero siempre uno está bendecido y tiene la gracia de Dios. Gracias a Dios se logró mi debut en la selección que tanto lo soñé y el gol”, expresó Barría luego del encuentro.

Sobre el gol Barría describió que: “La jugada fue repentina. Vi el espacio y habíamos entrenado eso toda la semana, buscar los espacios y leer el estilo del juego de rival. El compañero creyó en mí y pude hacer el gol”.

Individualmente también destacaron jugadores como Abdul Knight, Khaiser Lenis y el central Javier Rivera, entre otros.

En el segundo tiempo Bolivia tuvo un dominio más claro y logró empatar el partido a los 69’ minutos.

Luego de este resultado, Panamá retornará a suelo patrio, donde este jueves 22 de enero recibirá a México para otro partido amistoso a las 8 de la noche en el Estadio Rommel Fernández.

