Inicia conteo regresivo para Juegos Suramericanos de la Juventud

El conteo regresivo de 219 días para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 ha iniciado, evento deportivo que se desarrollará del 12 al 25 de abril del próximo año, y que recibirá a más de dos mil jóvenes atletas de 17 naciones, que competirán por el oro en 23 disciplinas y 30 modalidades deportivas.

En un acto protocolar, desarrollado en el Parque Urracá, en el corazón de la ciudad de Panamá, le correspondió al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, junto a la presidenta del Comité Olímpico, Damaris Young; el director de Pandeportes, Miguel Ordoñez; el alcalde Mayer Mizrachi, además atletas juveniles desvelar el reloj que da cuenta regresiva para la apertura de los cotejos.

El ministro Orillac resaltó la organización del evento con el apoyo del gobierno del Presidente, José Raúl Mulino, lo que constituye creer en los jóvenes, destacando que la mayor motivación para un atleta es el representar a su país en casa, por lo que, desde el punto de vista deportivo, dijo, este evento arrojará grandes glorias futuras para Panamá.

“Somos conscientes de que la grandeza nunca es un regalo, debe ganarse. Nuestro camino nunca ha sido de atajos o de conformarse con menos”, sostuvo Orillac al dirigirse a jóvenes atletas de disciplinas como esgrima y gimnasia que asistieron al evento y que representarán al país en estos juegos.

El director Pandeportes, por su parte, calificó este evento como un importante hito para que, en pocos meses, se abran las puertas nacionales y se reciba a este gran número de atletas, delegaciones y visitantes quienes acuden a este evento internacional que impulsará una nueva generación dorada de atletas.

Se estima que los juegos tendrán para el país un impacto económico de más de B/.75 millones, con asistencia de 2 mil atletas, 750 oficiales (entrenadores, árbitros, personal médico, etc.), durante 13 días de competencias.

Durante el evento se destacó que es la primera ocasión que los Juegos Suramericanos de la Juventud se celebran en una ciudad centroamericana, lo que ha permitido aumentar la cantidad de países participantes, donde se espera la participación de delegaciones de unas 17 naciones de la región.

Se competirá en escenarios como la Ciudad Deportiva Irving Saladino, que incluye el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, la Arena Roberto Durán, el Centro de Combate, el Campo de Tiro con Arco y el Estadio Emilio Royo; además se incluye el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el Club de Golf Santa María y el Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones Atheyna Bylon en la Cinta Costera, entre otros.



