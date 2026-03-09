Irak solicita a FIFA posponer el repechaje para el Mundial

El Mundial 2026 calienta motores mientras resta que se definan los últimos cupos para la fase de grupos. En la última semana de marzo se confirmarán a las últimas 6 selecciones clasificadas, pero el repechaje internacional atraviesa problemas de logística.

Es que la guerra en Medio Oriente afecta la planificación de la Selección de Irak, que aspira a disputar por segunda vez en su historia la cita mundialista. Tras su participación en México 1986, el combinado asiático, cuyo país limita con Irán, tiene complicaciones para viajar a la repesca.

Es que el espacio aéreo de Irak, al igual que el de otros países de la región, se encuentra totalmente cerrado para vuelos comerciales, algo que afecta directamente a los planes del equipo dirigido por el DT australiano Graham Arnold.

“Estamos teniendo serias dificultades para sacar a nuestros jugadores de Irak”, explicó el entrenador luego de que FIFA ratificara el 31 de marzo como la fecha para la disputa del partido histórico para los asiáticos.

En ese contexto, Graham insistió con los problemas que atraviesa Irak para poder asistir a este encuentro ante el vencedor entre Bolivia y Surinam: “No sería nuestro mejor equipo, y necesitamos el mejor equipo disponible para el partido más importante de la historia del país”.

Al respecto, la Federación de Irak le hizo un pedido formal a FIFA para que posponga la fecha del repechaje internacional, que se desarrollará en México en la última semana de octubre. Hasta el momento, el organismo presidido por Gianni Infantino se mantiene firme con la fecha original.