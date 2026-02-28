Irán confirma 85 muertos, entre ellos 53 niñas, tras ataque israelí

Teherán, 28 feb (EFE). — Las autoridades de Irán confirmaron que el número de fallecidos asciende a 85, entre ellos 53 niñas, tras un ataque israelí contra una escuela primaria en la ciudad sureña de Minab, en la provincia de Hormozgan, en un incidente que el presidente Masud Pezeshkian calificó como un “acto bárbaro”.

La fiscalía de Minab elevó el balance de víctimas, según informó la agencia iraní Mehr, tras el bombardeo contra el colegio femenino Shajareh Tayyebeh.

⚠️ Condena oficial y tensión regional

El presidente iraní emitió un comunicado —el primero desde el inicio de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán— en el que condenó enérgicamente los hechos.

“El martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní”, señaló Pezeshkian.

El mandatario aseguró que “este acto bárbaro es otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica de nuestra nación”.

💥 Escalada militar en Oriente Medio

A primera hora del sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra territorio iraní, registrándose explosiones en Teherán, así como en Tabriz (noroeste) y Isfahán (centro).

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní informó del lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, además de objetivos militares en territorio israelí.

🚨 Caos en Teherán y restricciones informativas

Periodistas de EFE reportaron escenas de caos en las calles de Teherán, con tráfico colapsado, padres retirando a sus hijos de escuelas y largas filas en cajeros automáticos. Además, las autoridades cerraron el espacio aéreo iraní y suspendieron el servicio de internet.

EFE indicó que no ha podido verificar de manera independiente el alcance total de los ataques, ya que en la República Islámica no se permite a medios internacionales acceder ni documentar los lugares afectados por los bombardeos.