Ironman 70.3 Panamá logra récord histórico en participación

El Ironman 70.3 Panamá Latin América TriClub Championship 2026, presentado por Heineken 0.0, ha marcado un hito sin precedentes.

La organización confirma oficialmente que se superaron los 1,500 atletas inscritos provenientes de más de 50 países, representando la participación más alta desde que la franquicia llegó al país en 2012 y marca un hito en la gestión del evento bajo la producción actual de Razzpao Latam.

Este récord histórico valida la visión y el esfuerzo de Razzpao Latam, empresa que tomó las riendas de la franquicia en 2022.

En esta, su quinta edición se logró agotar todos los cupos por segundo año consecutivo desde el mes de diciembre de 2025, demostrando la confianza de la comunidad deportiva internacional en la organización panameña.

Más allá del ámbito deportivo, el evento se ha convertido en un dinamizador clave de la economía, ya que en cinco años ha generado un impacto superior a los 20 millones de dólares, impulsando sectores como: hotelería, transporte, gastronomía y comercio local.

Ruta única: natación en las aguas del Canal de Panamá (galardonada como el mejor circuito de Latinoamérica) y un nuevo trazado de ciclismo que conecta la Calzada con la Cinta Costera, Vía Israel y Panamá Viejo; y una carrera pedestre en la Calzada de Amador, donde miles de espectadores acompañan a los atletas con vítores y ánimos generando un gran ambiente de fiesta.

La integridad de los atletas y espectadores está garantizada mediante protocolos creados en conjunto con la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), entre otros estamentos de seguridad.

