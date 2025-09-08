Deportes - 08/9/25 - 12:00 AM

Iván Herrera, el panameño más consistente en campaña de la MLB

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El receptor pero actualmente utilizado como bateador designado, Iván Herrera, se mantiene como el panameño más consistente en la temporada de las Grandes Ligas.

Ayer, Herrera bateó de 4-2 para contribuir al triunfo de su equipo, los Cardenales de San Luis, 4-3 sobre los Gigantes de San Francisco.

Uno de los hits de Herrera fue su doble N.°12 de la campaña, mientras que el sencillo que conectó lo dio en el quinto inning, remolcando una carrera, totalizando 55 impulsadas.

En la temporada regular, Iván Herrera ha participado en 89 juegos, batea para promedio de .283, conectando 91 hits en 322 turnos (12 dobles y 14 jonrones), tiene 40 carreras anotadas y 55 impulsadas.

