Deportes - 25/2/26 - 12:00 AM

Iverson Molinar destaca la importancia de jugar al máximo

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El escolta de la Selección de Baloncesto de Panamá, Iverson Molinar, destacó la importancia de jugar al máximo para obtener los triunfos en la segunda ventana de la Eliminatoria Mundialista 2027.

Molinar no pudo estar presente en la primera ventana de este torneo clasificatorio debido a una lesión, pero ya se encuentra con el equipo de Panamá para afrontar los compromisos ante Cuba este viernes 27 de febrero en la arena Roberto Durán y ante Argentina, el lunes 2 de marzo en la ciudad de Buenos Aires.

“Hay que ir con la mente positiva al frente e ir lo más alto posible en esta ventana. Tenemos que jugar nuestro juego, estar muy cómodos en la cancha, con bastante energía”, manifestó Molinar después del entrenamiento de ayer en la arena Roberto Durán.

Panamá, que está ubicado en el grupo D de la Eliminatoria Mundialista junto a Argentina, Uruguay y Cuba, tiene actualmente un récord de 0-2.

Las dos derrotas que tiene el seleccionado istmeño fueron ante Uruguay en el mes de noviembre del año pasado.

Para la segunda fase clasificarán los tres primeros equipos de cada grupo, por lo que los encuentros de esta ventana son importantes.

