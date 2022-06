Iverson Molinar logra acuerdo como agente libre con Milwakee Bucks

Luego de que no fuera seleccionado en el Draft 2022 de la NBA la noche del jueves, el panameño Iverson Molinar habría llegado a un acuerdo como agente libre con los Milwakee Bucks.

Mississippi State's Iverson Molinar of Panama has agreed to a free-agent deal with the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium.