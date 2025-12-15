Deportes - 15/12/25 - 12:00 AM

Jaime Arboleda conquista cetro nacional ligero en su retorno a Panamá

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El púgil panameño Jaime Arboleda logró un triunfo importante en su carrera profesional en la madrugada del domingo al vencer por decisión unánime a su compatriota Orlando ‘Virus’ Mosquera, conquistando el título nacional ligero.

El combate fue el estelar de la función ‘Fuego contra Fuego’ que se realizó en el Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon de la Cinta Costera, en la ciudad de Panamá y que fue organizado por las empresas Master Promotions y Guantes de Acero.

El pleito fue detenido en el décimo y último asalto luego de que se dio un cabezazo no intencional que causó una herida en el rostro de Arboleda.

El árbitro del encuentro, Iván Ballesteros, detuvo las acciones por recomendación del médico de turno, por lo que se fueron a las tarjetas favoreciendo los tres oficiales a Arboleda: Julio César Alvarado votó 86-84, mientras que Jairo Llaurado y Víctor Simons entregaron puntuación de 88-82.

Con el triunfo, Arboleda mejoró su palmarés a 21 triunfos (15 nocauts), cuatro derrotas y un empate.

El púgil panameño no peleaba en Panamá desde el 27 de agosto de 2022 cuando venció a su compatriota Jonathan Arenas.

Te puede interesar

Un doblete de Raphinha tumba el muro de Osasuna y hace más líder al Barcelona

Un doblete de Raphinha tumba el muro de Osasuna y hace más líder al Barcelona

 Diciembre 13, 2025
Xabi Alonso toma un alivio: podrá contar con Kylian Mbappé

Xabi Alonso toma un alivio: podrá contar con Kylian Mbappé

 Diciembre 13, 2025
Real Madrid tiene ocho bajas para su próximo juego de Liga Española

Real Madrid tiene ocho bajas para su próximo juego de Liga Española

 Diciembre 12, 2025
César Samudio, portero de Panamá, sufre lesión en uno de sus aductores

César Samudio, portero de Panamá, sufre lesión en uno de sus aductores

 Diciembre 12, 2025
Vinícius, 12 partidos sin marcar, silbidos… y segundo máximo goleador

Vinícius, 12 partidos sin marcar, silbidos… y segundo máximo goleador

 Diciembre 12, 2025

Por su parte, Orlando ‘Virus’ Mosquera bajó su palmarés a 15 triunfos (tres nocauts), cinco derrotas y un empate.

En el combate coestelar de la función, el cubano Alex Esponda defendió con éxito el título superwelter Fecarbox (CMB), al vencer por nocaut en el primer asalto al colombiano Maykol Mendoza.

En otros resultados de la función, William Vargas (panameño- nicaragüense) y Tony Gómez (Venezuela) empataron; Rubén Soto (Estados Unidos) derrotó a Eusebio Acevedo por nocaut técnico en el tercer round; Lorena Ascanio (Venezuela) a Yacksury Gordon (Panamá) por decisión unánime; y Eduar Martínez (Darién) a Gregorio Francis (Panamá) por nocaut en el primer round.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica

Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica
Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Agente de Senafront muere en accidente de tránsito

Agente de Senafront muere en accidente de tránsito