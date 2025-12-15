Jaime Arboleda conquista cetro nacional ligero en su retorno a Panamá

El púgil panameño Jaime Arboleda logró un triunfo importante en su carrera profesional en la madrugada del domingo al vencer por decisión unánime a su compatriota Orlando ‘Virus’ Mosquera, conquistando el título nacional ligero.

El combate fue el estelar de la función ‘Fuego contra Fuego’ que se realizó en el Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon de la Cinta Costera, en la ciudad de Panamá y que fue organizado por las empresas Master Promotions y Guantes de Acero.

El pleito fue detenido en el décimo y último asalto luego de que se dio un cabezazo no intencional que causó una herida en el rostro de Arboleda.

El árbitro del encuentro, Iván Ballesteros, detuvo las acciones por recomendación del médico de turno, por lo que se fueron a las tarjetas favoreciendo los tres oficiales a Arboleda: Julio César Alvarado votó 86-84, mientras que Jairo Llaurado y Víctor Simons entregaron puntuación de 88-82.

Con el triunfo, Arboleda mejoró su palmarés a 21 triunfos (15 nocauts), cuatro derrotas y un empate.

El púgil panameño no peleaba en Panamá desde el 27 de agosto de 2022 cuando venció a su compatriota Jonathan Arenas.

Por su parte, Orlando ‘Virus’ Mosquera bajó su palmarés a 15 triunfos (tres nocauts), cinco derrotas y un empate.

En el combate coestelar de la función, el cubano Alex Esponda defendió con éxito el título superwelter Fecarbox (CMB), al vencer por nocaut en el primer asalto al colombiano Maykol Mendoza.

En otros resultados de la función, William Vargas (panameño- nicaragüense) y Tony Gómez (Venezuela) empataron; Rubén Soto (Estados Unidos) derrotó a Eusebio Acevedo por nocaut técnico en el tercer round; Lorena Ascanio (Venezuela) a Yacksury Gordon (Panamá) por decisión unánime; y Eduar Martínez (Darién) a Gregorio Francis (Panamá) por nocaut en el primer round.