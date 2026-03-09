Deportes - 09/3/26 - 12:00 AM

Japón, primer equipo clasificado a cuartos de final del Clásico Mundial

El campeón defensor Japón se convirtió en la primera nación en asegurar un boleto a los cuartos de final en el Clásico Mundial, y luego remontó con un jonrón de dos carreras en la séptima entrada de Masataka Yoshida para vencer 4-3 a Australia en Tokio y asegurar el primer lugar en su grupo de primera ronda.

Japón aseguró el pase cuando Corea del Sur perdió ante Taiwán 5-4 en el décimo inning, también en el Tokyo Dome. Con esta victoria, Japón aseguró el primer lugar del Grupo C.

