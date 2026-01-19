Josué Estrada busca seguir creciendo en el karate

Es uno de los jóvenes atletas en ascendente crecimiento en su deporte. Se trata del karateca Josué Estrada, oriundo de La Chorrera, Panamá Oeste.

Estrada actualmente es cinturón negro en la categoría cadete 63 kilos (kumite) y en este 2026 se prepara para una serie de eventos internacionales en el que espera crecer deportivamente y dejar a Panamá en alto.

El primer torneo en agenda será el XXI Campeonato Centroamericano de Karate que se realizará en Managua, Nicaragua, del 1 al 8 de marzo. Es un evento regional donde los mejores karatecas de Centroamérica competirán, sirviendo como clasificatorio para otros torneos importantes y destacando la participación de atletas mexicanos y de otras naciones.

NO DEJES DE LEER: Panamá pasó el examen a nivel individual y colectivo ante Bolivia

Otras competencias en las que Josué tiene previsto competir es la Youth League en México (septiembre) y el Open de Guatemala (a finales de año).

“Mi objetivo es claro: seguir creciendo como atleta, dejar el nombre de Panamá en alto y demostrar que con disciplina, pasión y perseverancia se pueden alcanzar grandes metas”, expresó el atleta.

No obstante, la participación en estas competencias dependerá del apoyo económico que pueda obtener, ya que solo en implementos requiere de Espinilleras de karate, guantes, cinturón y el karategi, que es el uniforme.

Inicios

Los inicios de Josué Estrada en el karate se dio a los 8 años gracias a un amigo que lo invitó a entrenar en un dojo en Anclas Mall, en La Chorrera.

“Al inicio fue un pasatiempo, pero poco a poco fui ascendiendo de cinturón y descubriendo mi verdadera pasión por este deporte”, relató Josué.

NO DEJES DE LEER: Barcelona cae en Liga Española y su ventaja se reduce a un punto

A los 11 años inició su etapa competitiva, participando en torneos locales y a los 13 años logró su primer ascenso a cinturón negro.

El deseo de superarse lo llevó a viajar diariamente por tres años a Coronado, donde entrenó en un dojo especializado en kumite (combate de karate).

“En este tiempo enfrenté un exigente ritmo de vida: estudiar en la escuela, tomar el autobús, entrenar hasta las 10 de la noche y regresar a casa cerca de las 11, para luego madrugar al colegio. Fue un proceso duro, pero lleno de aprendizaje y disciplina”, indicó.

El esfuerzo de Josué valió la pena y dio resultados, ya que logró convertirse en subcampeón nacional de Kumite en su categoría y obtener el tercer lugar a nivel nacional.

“Estos logros me han demostrado que la dedicación constante abre puertas y que aún tengo mucho camino por recorrer”, apuntó el deportista de este arte marcial.