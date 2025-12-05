Julio Rangel será el coach de pitcheo de Panamá para el Clásico Mundial

El instructor panameño Julio Rangel, quien trabaja en el béisbol organizado de Estados Unidos (MLB), fue designado oficialmente como el coach de pitcheo de la selección de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol que se disputaré en marzo de 2026.

La información fue revelada por el Gerente de la selección nacional para el Clásico Mundial de Béisbol, Dámaso Espino, quien detalló que Rangel asumirá la responsabilidad de coordinar todo lo relacionado al pitcheo, en conjunto con el coach del bullpen Bruce Chen.

“Julio ya viene trabajando junto al mánager Mayorga y el resto del staff en reuniones con posibles lanzadores, convirtiéndose en una pieza fundamental por su experiencia, credibilidad y el respeto que goza dentro de la industria”, manifestó Espino en una nota.

Hay que destacar que Rangel labora actualmente para el equipo grande de los Cardenales de San Luis y tiene el cargo de asistente del coach de pitcheo y coach de banca en el equipo.

La selección nacional fue ubicada en el Grupo A de esta competencia, el cual tendrá como sede el Estadio Hiram Bithorn, de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, el cual será el país sede de dicho grupo, en el que también jugarán Cuba, Canadá, Colombia y Puerto Rico.