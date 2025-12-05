Deportes - 05/12/25 - 12:00 AM

Julio Rangel será el coach de pitcheo de Panamá para el Clásico Mundial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El instructor panameño Julio Rangel, quien trabaja en el béisbol organizado de Estados Unidos (MLB), fue designado oficialmente como el coach de pitcheo de la selección de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol que se disputaré en marzo de 2026.

La información fue revelada por el Gerente de la selección nacional para el Clásico Mundial de Béisbol, Dámaso Espino, quien detalló que Rangel asumirá la responsabilidad de coordinar todo lo relacionado al pitcheo, en conjunto con el coach del bullpen Bruce Chen.

“Julio ya viene trabajando junto al mánager Mayorga y el resto del staff en reuniones con posibles lanzadores, convirtiéndose en una pieza fundamental por su experiencia, credibilidad y el respeto que goza dentro de la industria”, manifestó Espino en una nota.

Hay que destacar que Rangel labora actualmente para el equipo grande de los Cardenales de San Luis y tiene el cargo de asistente del coach de pitcheo y coach de banca en el equipo.

La selección nacional fue ubicada en el Grupo A de esta competencia, el cual tendrá como sede el Estadio Hiram Bithorn, de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, el cual será el país sede de dicho grupo, en el que también jugarán Cuba, Canadá, Colombia y Puerto Rico.

Te puede interesar

Se escapó el oro en el futsal masculino de los Juegos Bolivarianos

Se escapó el oro en el futsal masculino de los Juegos Bolivarianos

 Diciembre 04, 2025
Olmo, baja un mes por luxación de hombro

Olmo, baja un mes por luxación de hombro

 Diciembre 04, 2025
Delegación de la FPF ya se encuentra en EE.UU. para sorteo del Mundial 2026

Delegación de la FPF ya se encuentra en EE.UU. para sorteo del Mundial 2026

 Diciembre 04, 2025
Panameño Martín Krug debuta con el Levante en la Copa del Rey

Panameño Martín Krug debuta con el Levante en la Copa del Rey

 Diciembre 04, 2025
Leyendas de otros deportes asistirán a Rio Ferdinand en el sorteo

Leyendas de otros deportes asistirán a Rio Ferdinand en el sorteo

 Diciembre 04, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas
Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual
Narco caso golpea al Partido Popular

Narco caso golpea al Partido Popular