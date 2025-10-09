Junta Comunal de Calidonia apoya el boxeo olímpico

Como parte del programa Boxeo y Salud, la Junta Comunal de Calidonia, presidida por la Representante Yatzumaly Worrell, junto al dirigente deportivo Omar Martin, estará apoyando la cartilla de boxeo olímpico que se estará desarrollando este sábado 11 de octubre en el Gimnasio Papa Francisco, de la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

El evento, que iniciará a las 3 de la tarde, formará parte de la gira nacional del ‘Future Of Panamanian Boxing’, de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En la función estará viendo acción la joven promesa Kaleth ‘Kanelito’ González, quien se medirá a Cristian Bozque.

De 14 años, ‘Kanelito’ González, es entrenado por el reconocido entrenador panameño Rigoberto Garibaldi, quien además de ser exitoso en el boxeo profesional, es uno de los principales formadores en este deporte con su cuadra ‘Somos Más que Vencedores’.

El púgil olímpico, hijo de los señores Carlos Iván González y Narel Rodríguez, es un excelente deportista y muy disciplinado tanto en sus estudios como en su carrera deportiva.

Además del combate entre ‘Kanelito’ González y Bozque, más de 10 combates formarán parte de la función que será transmitida en vivo por el canal de Youtube de la AMB.