Kadir Barría es llamado de nuevo al equipo profesional del Botafogo

El delantero panameño Kadir Barría recibió nuevamente un importante llamado por el equipo profesional del Botafogo, club al cual pertenece y que se prepara para la nueva temporada de la primera división del fútbol brasileño.

La convocatoria nuevamente a Barría cobra relevancia debido a que fue tomado en cuenta por el nuevo técnico del Botafogo, el argentino Martín Anselmi, quien reemplazó a Davide Ancelotti, quien fue el que le dio oportunidad al panameño a jugar en el torneo profesional del año pasado.

Barría se encontraba con el equipo de la categoría Sub-20 del Botafogo compitiendo en la Copa São Paulo de Futebol Júnior, mejor conocido como la 'Copinha', por lo que tuvo que retornar a Río de Janeiro para reportarse con el equipo grande.

El delantero panameño tuvo la oportunidad de jugar el primer partido de este tradicional torneo el domingo, en el que el Botafogo venció 1-0 al Águia de Maraba, correspondiente al grupo 22 de la competencia.

Barría jugó todo el encuentro, no anotó y recibió una tarjeta amarilla.

Con 18 años, Barría se convirtió el pasado 25 de septiembre de 2025 en apenas el segundo panameño en jugar la primera división del fútbol brasileño, conocido popularmente como el Campeonato Brasileirão, siendo el primero el defensa Felipe Baloy.

El delantero istmeño fue convocado en 10 partidos del Campeonato Brasileirão, de los cuales en seis vio acción (dos como titulares) y anotó dos goles.