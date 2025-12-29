Kadir Barría regresó a prácticas en Brasil luego de graduarse

El delantero panameño Kadir Barría, quien viajó a Panamá para participar de su graduación colegial el pasado viernes, regresó inmediatamente a Brasil para continuar su preparación con miras a la Copa Sao Paulo de Fútbol Junior (Sub-20), mejor conocida como la ‘Copinha’.

Barría se graduó de Bachiller en Turismo en el Instituto Profesional y Técnico de Juan Díaz, cumpliendo una de sus metas y ahora se alista para ver acción con su equipo el Botafogo en el torneo reservado para la categoría Sub-20.

El club Botafogo reportó en sus redes sociales los entrenamientos de ayer domingo, en los que figuró Barría.

La ‘Copinha’ está programada para iniciar el viernes 2 de enero y se extenderá hasta el 25 de este mismo mes.

No obstante, el Botafogo debutará el domingo 4 de enero ante el Águia de Maraba, correspondiente al grupo 22 del torneo y el mismo está programado para las 11 de la mañana (hora local), 9 a.m. (hora de Panamá).

La Copa Sao Paulo de Fútbol Junior o también conocida como ‘Copinha’, la misma es una competición de fútbol masculino Sub-20 de Brasil. Es organizada por la Federación Paulista de Fútbol (FPF) e incluye clubes no sólo de Sao Paulo, sino de todo Brasil.