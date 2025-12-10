Deportes - 10/12/25 - 12:00 AM

Kyle Schwarber se queda en los Filis

Kyle Schwarber se queda en Filadelfia. Schwarber acordó un contrato de cinco años y 150 millones de dólares con los Filis.

Schwarber viene de una fantástica temporada con los Filis, estableciendo récords personales con 56 jonrones, el mejor de la Liga Nacional, y 132 carreras impulsadas, la cifra más alta de las Grandes Ligas. También anotó 111 carreras, un récord personal, al lider al club a su segundo título consecutivo de la División Este de la Liga Nacional.

