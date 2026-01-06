Deportes - 06/1/26 - 12:00 AM

Kylian Mbappé entrena y espera llegar a la Supercopa de España

Por: Madrid EFE -

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se ejercitó en el gimnasio de la ciudad deportiva de Valdebebas para probar la evolución del esguince de rodilla con el que ha comenzado el 2026 y con el objetivo de poder entrar en la lista de convocados para la disputa de la Supercopa de España, decisión que se tomará hoy martes tras una prueba final.

Desde que el 30 de diciembre, en el entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid en el Estadio Alfredo di Stéfano, Kylian Mbappé tuviera malas sensaciones en la rodilla izquierda, en la que sufre un esguince, el atacante galo no había vuelto a realizar ningún ejercicio físico.

Al tratamiento de fisioterapia intenso al que se está sometiendo Mbappé, le añadió el lunes los primeros ejercicios en el gimnasio como primera prueba.

