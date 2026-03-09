Deportes - 09/3/26 - 12:00 AM

Kylian Mbappé regresa a Madrid para pasar revisión médica

Por: Madrid EFE -

El francés Kylian Mbappé regresó ayer domingo a Madrid e inició su particular cuenta atrás para el regreso a los terrenos de juego, con el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del miércoles ante el Manchester City como objetivo, en función de las sensaciones que tenga en la rodilla izquierda.

Mbappé ha completado una parte de su recuperación en París, donde visitó a un médico especialista en lesiones de rodilla, el francés Bertrand Sonnery-Cottet. Su diagnóstico refrendó el del Real Madrid, que publicó un parte médico el pasado lunes en el que volvió a señalar que el delantero sufre un "esguince en la rodilla izquierda".

Obligado a parar por los dolores de una lesión que se produjo el 7 de diciembre y de la que no se recuperó bien tras ausentarse en partidos aislados, Mbappé se ha perdido los tres últimos encuentros del Real Madrid, ante Benfica, Getafe y Celta de Vigo.

Su objetivo siempre ha estado enfocado al 11 de marzo, el día del primer duelo de la eliminatoria europea ante el City en el estadio Santiago Bernabéu.

