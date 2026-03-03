Deportes - 03/3/26 - 12:00 AM

Kylian Mbappé sufre un esguince en su rodilla izquierda

Por: Madrid EFE -

El delantero francés Kylian Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda", según el parte médico emitido por el Real Madrid.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución", asegura el parte médico.

El objetivo del cuerpo médico y los fisioterapeutas del club blanco, es recuperar a Kylian para el duelo europeo ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo.

