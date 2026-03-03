Kylian Mbappé sufre un esguince en su rodilla izquierda
El delantero francés Kylian Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda", según el parte médico emitido por el Real Madrid.
"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución", asegura el parte médico.
El objetivo del cuerpo médico y los fisioterapeutas del club blanco, es recuperar a Kylian para el duelo europeo ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo.