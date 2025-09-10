Deportes - 10/9/25 - 12:00 AM

La ansiedad está afectando a jugadores

La ansiedad parece estar afectando a algunos de los jugadores de la Selección Nacional de Panamá a la hora de definir en los partidos de Eliminatoria Mundialista, al solo marcar un gol en 180 minutos.

"Todos estamos como muy ansiosos a la hora de rematar, se nos ve la ansia de querer meterla, tenemos que soltarnos más, disfrutar, al final estamos con nuestra gente, pero parece que siempre estamos con ansia y con prisa, pero si queremos ir al mundial tenemos que ser contundentes", expresó el extremos José Luis ‘Puma’ Rodríguez.

Te puede interesar

Christiansen a sus jugadores: “No se gana solo con el escudo"

Christiansen a sus jugadores: “No se gana solo con el escudo"

 Septiembre 09, 2025
Trea Turner fuera por lesión en el muslo

Trea Turner fuera por lesión en el muslo

 Septiembre 09, 2025
Boliche buscará clasificación a Juegos Deportivos Suramericanos

Boliche buscará clasificación a Juegos Deportivos Suramericanos

Septiembre 09, 2025
Panamá define selección de boxeo para Juegos Centroamericanos

Panamá define selección de boxeo para Juegos Centroamericanos

Septiembre 09, 2025
Deportivo Árabe Unido destituye a su director

Deportivo Árabe Unido destituye a su director

 Septiembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto