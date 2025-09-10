La ansiedad está afectando a jugadores

La ansiedad parece estar afectando a algunos de los jugadores de la Selección Nacional de Panamá a la hora de definir en los partidos de Eliminatoria Mundialista, al solo marcar un gol en 180 minutos.

"Todos estamos como muy ansiosos a la hora de rematar, se nos ve la ansia de querer meterla, tenemos que soltarnos más, disfrutar, al final estamos con nuestra gente, pero parece que siempre estamos con ansia y con prisa, pero si queremos ir al mundial tenemos que ser contundentes", expresó el extremos José Luis ‘Puma’ Rodríguez.