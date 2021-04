La magia de Benzema da vida al Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se rindió una vez más a la calidad del francés Karim Benzema, autor del tanto que mantiene con vida a su equipo en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea, aseguró que "es impresionante" y auguró un partido distinto en Londres para "intentar ganar el partido".

"Lo de Karim es impresionante, me alegro por él. No me sorprende lo que hace cada partido. Estoy con todos los jugadores de la misma manera, el esfuerzo que han hecho hoy creyendo en lo que hacemos ante las complicaciones en una semifinal de Champions, en la que hay que sufrir, me alegro por todos. Estamos vivos y tenemos que ir a Londres a meter goles e intentar ganar el partido", dijo.

Para Zidane "el resultado es justo" en un partido que dominó el Chelsea con autoridad en la primera parte y en la que sus jugadores reaccionaron. "Nuestra primera parte no fue de las mejores porque tuvimos dificultades ante la presión, pero en la segunda estuvimos mucho mejor. Jugamos ante un equipo muy bueno y rápido en ataque".

Los ajustes realizados en el vestuario surtieron efecto y Zidane se fue satisfecho con la imagen dejada por su equipo. "Había que cambiar algo al descanso porque la primera parte no ha sido como queríamos. Sobre todo nuestra presión, debía ser diferente, estar menos arriba y más juntos. Presionamos mejor, más compactos".

"Estoy orgulloso de mis jugadores, creemos en lo que preparamos. Sabemos la calidad que tenemos, que podemos hacer cosas buenas. No es fácil jugando cada tres días pero creemos que se puede y lo vamos a intentar en la vuelta, vamos a ir a marcar sabiendo que tenemos que ganar allí", sentenció.

“Pudo ser peor”

Eden Hazard, jugador del Real Madrid, afirmó que el resultado de ida de semifinales contra el Chelsea "pudo ser peor", pero que también pudo ser mejor y que tienen que ir a Londres a ganar el partido.

"Pudo ser peor, pudo ser mejor. Tenemos que ir a ganar el partido", aseguró el belga a los micrófonos de BT Sport después de lograr un 1-1 contra el Chelsea en Valdebebas.