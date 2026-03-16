Deportes - 16/3/26 - 12:00 AM

Laporta seguirá 5 años más al frente del Barça

Joan Laporta fue reelegido como presidente del FC Barcelona por otros cinco años tras ganar una votación de liderazgo entre los socios del gigante del fútbol español.

Poco después de la medianoche en Barcelona, el club anunció que Laporta había ganado.

Su único rival, Víctor Font, había reconocido antes la derrota y felicitó a Laporta “por su incuestionable victoria”.

Con el recuento ya finalizado, Barcelona dijo que Laporta recibió el 68% de los votos.

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