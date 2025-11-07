Las Acacias contará con moderna cancha tras gestión de la Alcaldía y la junta

La comunidad de Las Acacias, en el corregimiento de Don Bosco, contará con una moderna cancha deportiva, obra largamente esperada, y que será posible debido a la gestión de la Alcaldía de Panamá y la Junta Comunal.

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, junto al representante, Pier Jason, entregaron la orden de proceder para el inicio de las obras de construcción de esta nueva infraestructura deportiva.

Mizrachi, destacó que “este proyecto es el primero a nivel nacional que se concreta con la utilización de fondos de la descentralización, y gracias al impulso del representante de Don Bosco, Pier Janson, la obra está en desarrollo”.

El alcalde destacó que este proyecto representa la mejor prueba de la forma en que los fondos de la descentralización se transforman en obras para el beneficio de las comunidades.

Por su parte, el representante de Don Bosco, Pier Janson, precisó que para la comunidad de Las Acacias, es de suma importancia este proyecto, que mejorará sustancialmente la calidad de vida de los moradores del sector.

"Es una obra para el esparcimiento público, con una escuela al lado del complejo, que ahora contarán con una instalación de calidad para la práctica de la educación física", apuntó Janson.

El Centro Deportivo de Las Acacias tendrá un área de construcción de aproximadamente 6,000 metros cuadrados, que incluye una cancha de fútbol con grama sintética, con medidas de 83 metros por 43 metros, una cerca perimetral, iluminación, graderías para albergar cómodamente a unas 500 personas y estacionamientos para automóviles y motocicletas.

Además, la instalación contará con un edificio de oficina, en donde habrá vestidores para damas y caballeros, áreas verdes, accesos para personas con discapacidad, así como un entorno amigable y seguro.