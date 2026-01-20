LeBron no será titular en Juego de Estrellas

La NBA anunció a los titulares para el Juego de Estrellas del próximo mes, y por primera vez en una generación, el alero de Los Angeles Lakers, LeBron James, no apareció entre ellos.

Su compañero de equipo, Luka Doncic, lideró la votación en la Conferencia Oeste y fue acompañado por el pívot de los Denver Nuggets Nikola Jokic, el guardia del Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander, el pívot de los San Antonio Spurs Victor Wembanyama y el guardia de los Golden State Warriors Stephen Curry. En el Este, el alero de los Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo encabezó la votación y estará acompañado por el guardia de los New York Knicks Jalen Brunson, el guardia de los Philadelphia 76ers Tyrese Maxey, el guardia de los Detroit Pistons Cade Cunningham y el alero de los Boston Celtics Jaylen Brown.