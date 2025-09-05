Legionarios se siguen sumando a campamento de la Sub-20 en Chile

El volante Anel Ryce es el último jugador panameño que se unió al campamento de la Selección Sub-20 de Fútbol de Panamá en la ciudad de Quillota, Chile con miras al mundial de la categoría que se disputará en el país sudamericano, del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Una nota de prensa de la Federación panameña de Fútbol (Fepafut) informó que Ryce, del club Chornomorest Odesa, viajó desde Ucrania y luego de descansar el martes, entrenó a la par de sus compañeros el miércoles y jueves.

Ryce es el cuarto legionario integrado al campamento junto a Raheen Cuello (Alajuelense, CRC), Ryan Gómez (Gremio, BRA) y Giovany Herbert (Atlético Paranaense, BRA).

En total, son 17 jugadores los que se encuentran en el campamento que se realiza actualmente en territorio chileno, faltando aún que se unan siete jugadores legionarios más para un total de 24.

Hay que señalar que Dely Valdés tendrá que hacer un recorte final de tres jugadores para definir oficialmente su selección de 21 jugadores (18 jugadores de cuadro y tres porteros).

En los primeros días del campamento, la Sub-20 ha realizado trabajos en el gimnasio para fortalecer y en el campo con rueda de pases, espacios reducidos y algunos movimientos tácticos con miras al primer partido del Mundial frente a Paraguay, el próximo 27 de septiembre.

Previamente, además de la preparación sostendrá una serie de partidos amistosos siendo el primero el próximo 10 de septiembre.

De acuerdo con la agenda de trabajo, la selección entrenará mañana sábado en horario vespertino, mientras que el domingo 7 de septiembre se realizará la primera doble sesión del campamento.

Panamá integra el grupo B del Mundial Sub-20 junto a Paraguay, Ucrania y Corea del Sur.