Deportes - 16/1/26 - 12:00 AM

Lens se convierte en un serio rival para el PSG

Lens ha pasado de ser un sorprendente líder a un serio contendiente al título en la liga francesa.

El PSG, con abundantes recursos económicos, atrapó su 13º título de liga la temporada pasada, Lens conquistó su único título en 1998. Sin embargo, Lens exigió al máximo al PSG en la temporada 2022-23 y terminó como subcampeón por un punto.

Ahora, Lens se encuentra por delante del club capitalino esta temporada y ocho puntos por encima del tercero Marsella, de cara a la 18ª jornada de la Ligue 1 de este fin de semana.

