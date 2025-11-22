Deportes - 22/11/25 - 03:28 PM

Lewandowski: "Cuando jugamos en el Camp Nou somos más fuertes que en Montjuïc"

El Barcelona celebra la vuelta a casa con contundencia.

 

Por: Redacción / Crítica -

El delantero del Barcelona Robert Lewandowski ha reconocido, después de la goleada de su equipo frente al Athletic Club (4-0) en el regreso al Spotify Camp Nou, que en el recinto ubicado en Les Corts los jugadores son "más fuertes", en comparación con el Estadio Olímpico Lluís Companys.

"Ha sido un día especial. Estamos muy contentos de regresar al Camp Nou. Desde el principio hemos jugado muy bien. Es otra cosa jugar aquí", ha afirmado en declaraciones a DAZN.

Lewandowski ha afirmado que ser el primer goleador del reformado estadio ha sido "especial", si bien ha resaltado el buen rendimiento del conjunto azulgrana frente al conjunto vasco. "Cuando jugamos aquí somos más fuertes que en el otro estadio (Montjuïc)", ha apuntado.

Y, en este sentido, ha zanjado: "Tengo 37 años pero para mí también era especial. Estoy muy contento de jugar aquí otra vez. Cada partido que disputemos aquí podemos jugar como hoy o mejor. Desde el principio hemos tenido el partido bajo control".

